Armored Core VI: Fires of Rubicon ohne Waffen durchgespielt

Mal ehrlich, ohne ihre teilweise abgedrehten Meldungen währe die Videospielbranche doch nur halb so spannend, oder? Heute gibt es eine entsprechende News zu "Armored Core VI: Fires of Rubicon" inklusive eines sehenswerten Videos.

Hier hat der YouTuber ZeroLeny "Armored Core VI: Fires of Rubicon" nämlich komplett ohne Waffengewalt durchgespielt. Vielmehr setzt er konsequent auf Schläge, um sein Ziel zu erreichen.

"Armored Core VI: Fires of Rubicon" ist das neue, actionreiche Spiel von FromSoftware und Bandai Namco Entertainment. Es bietet rasante, omnidirektionale Mech-Kämpfe, tiefgreifende Anpassungen des eigenen Armored Core und spannende Bosskämpfe. Es wird sowohl die englische als auch die japanische Sprachausgabe unterstützen, während die Ingame-Texte für viele Sprachregionen lokalisiert wurden. Käufer der Versionen für PlayStation 4 bzw. Xbox One erhalten kostenlos ein Upgrade auf die Current Gen-Fassungen.

"Armored Core VI: Fries of Rubicon" erschient am 25. August für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC.