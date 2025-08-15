Arctic Awakening vorgestellt

Die GoldFire Studios kündigen "Arctic Awakening" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir fast zwei Minuten lang auf "Arctic Awakening" eingestimmt. Dabei gibt es unter anderem atmosphärische Impressionen von der Spielwelt zu sehen.

"Arctic Awakening" erzählt uns die Geschichte des Piloten Kai, welcher nach einem Flugzeugabsturz in der arktischen Wildnis nach seinem Co-Piloten Donovan sucht. Begleitet von dem Therapie-Roboter Alfie kämpft er darin gegen extreme Witterung, durchquert endlose Schneelandschaften und stösst dabei auf geheimnisvolle Sci-Fi-Strukturen.

Die Umgebung reagiert dynamisch auf Wetter und Ereignisse und wird damit selbst zu einem unberechenbaren Charakter. Entscheidungen prägen gleichzeitig Beziehungen und beeinflussen den Verlauf der Handlung. Zwischen unheimlichen Geräuschen, rätselhaften Bauwerken und einer konstanten Bedrohung durch die Natur entfaltet sich ein fesselndes Abenteuer in insgesamt fünf Kapiteln, das Erkundung, Mystery-Elemente und emotionale Begegnungen miteinander verwebt.

"Arctic Awakening" erscheint am 18. September.