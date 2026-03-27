Artificial Detective angekündigt

Zum Ende des gestrigen Xbox Partner Preview stellte Vivix noch "Artificial Detective" vor. Einen packenden Trailer dazu zeigte man ebenfalls.

"Artificial Detective" versetzt uns in die Rolle von AD 2846, einem Roboter-Detektiv. Dieser erwacht in Conglomerate North, einer Stadt, die nach einer weltweiten Katastrophe von abtrünnigen Maschinen beherrscht wird.

AD entdeckt schon bald ein menschliches Kind, welches überraschend überlebt hat, und begibt sich auf eine Reise, um die Geschehnisse der Vergangenheit zu rekonstruieren. Die Stadt zeigt sich dabei als vielschichtige Metropole im Art-Deco-Stil der Dreissiger Jahre, geprägt von hohen Wolkenkratzern, schwebenden Strassenbahnen, Skybridges, Parks und fliegenden Fahrzeugen.

Wir erkunden unterschiedliche Biome wie etwa Polizeistationen, unterirdische Labore oder RoboZoos und lösen Rätsel, kämpfen gegen feindliche Maschinen oder nutzen die Umgebung taktisch. AD besitzt zudem eine begrenzte elektrische Taserwaffe, improvisiert mit Ressourcen, wendet Heimlichkeit an und setzt auf die Unterstützung seiner Gefährten Mowgli, eines von Maschinen erzogenen Mädchens, und D.A.W.G., eines roboterartigen Hundes, welcher sowohl kämpft als auch die Umgebung scannt und interaktive Aufgaben erfüllt.

Der spielerische Fortschritt erfolgt nicht klassisch über Zahlenwerte, sondern durch das Zusammenspiel mit den Begleitern, das frische Fähigkeiten, Handlungsoptionen und Interaktionen freischaltet. Wir sammeln Hinweise, rekonstruieren ADs Erinnerungen und entdecken die Hintergründe der Stadt. Die Story verknüpft eine emotionale Dynamik, Survival-Mechaniken, Action und Ermittlungselemente.

"Artificial Detective" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.