Artis Impact auch für Switch

Publisher Happinet und Entwickler Mas haben eine Umsetzung von "Artis Impact" in Aussicht gestellt. Ein vages Releasefenster dafür gibt es auch bereits.

Demnach wird "Artis Impact" irgendwann im Frühjahr 2026 auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich sein. Über eventuelle Unterschiede zur schon erhältlichen PC-Fassung oder Exklusivinhalte ist nichts bekannt, weswegen wir von einer einfachen Portierung ausgehen.

Ein bunter Trailer stellt uns gleichzeitig die Switch-Version von "Artis Impact" über eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vor. Dabei gibt es hauptsächlich Story-Sequenzen aus dem Strategie-Rollenspiel zu sehen.

"Artis Impact" erschien bereits am 7. August für den PC.