Ascendant Studios beurlauben Grossteil der Mitarbeiter

Es mehren sich momentan die Meldungen, wonach die Ascendant Studios einen Grossteil ihrer Mitarbeiter beurlaubt haben. Ein offizielles Statement zu dem Thema steht bisher jedoch noch aus.

Beschreibung

Eine Quelle dieser Information ist etwa Nicole Carpenter, die für Polygon schreibt, dass ein Grossteil der Mitarbeiter der Ascendant Studios beurlaubt wurde. Bereits im vergangenen September hatte man sich von 45 Prozent der Belegschaft getrennt. Laut offiziellen Angaben hatte man noch im Juli des letzten Jahres über 100 Mitarbeiter.

Die Ascendant Studios wurden am 1. Mai 2018 gegründet. Bei ihnen entstand "Immortals of Aveum", das am 22. August 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht wurde.