Asgard's Fall angekündigt

Assemble Entertainment und das deutsche Entwicklerteam Soulpotion kündigen "Asgard's Fall" für den PC an. Einen ersten Trailer dazu hat man auch im Gepäck.

In "Asgard’s Fall" begeben wir uns auf eine epische Saga gegen die nordische Götterwelt, um Asgard zu Fall zu bringen. In diesem, von Titeln wie "Vampire Survivors" inspirierten, Roguelite im Pixel-Art-Stil hinterlassen wir eine blutige Spur der Gewalt auf ihrem Weg durch die neun Welten der nordischen Mythologie. Dabei kämpfen wir uns einen Weg durch grausame, nie enden wollende Horden von Kreaturen und passen dabei mithilfe des dynamischen Skill-Systems das Spielerlebnis dem persönlichen Spielstil nach Lust und Laune an.

"Asgard’s Fall" ist momentan unterminiert. Bereits ab morgen ist jedoch der kostenlose Prolog verfügbar.