Asgard's Fall bald im Early Access

Formal vorgestellt ist "Asgard's Fall" ja schon seit Januar 2024. Jetzt haben Assemble Entertainment, INSTINCT3 Publishing und Entwickler Soulpotion jedoch auch einen konkreten Start-Termin für den Early Access verkündet.

Demnach beginnt der Early Access von "Asgard's Fall" schon am 9. April. Ein neuer Trailer zeigt uns gleichzeitig über eine halbe Minute lang, auf was wir uns spielerisch freuen dürfen.

Die neuen Inhalte zum Start des Early Access sehen folgendermassen aus:

Vier nordische Götterwelten mit einzigartigen Gegnern und Bossen

Drei spielbare Helden mit jeweils eigenem Talentbaum

50 zerberstende Fähigkeiten

30 Knoten für das Netz von Wyrd, welche jeden Run einzigartig machen

44 Runen für dauerhaft anhaltende Verstärkungen

Zwölf Schwierigkeitsmodifikatoren durch das sogenannte Blutopfer-System

In "Asgard’s Fall" begeben wir uns auf eine epische Saga gegen die nordische Götterwelt, um Asgard zu Fall zu bringen. In diesem, von Titeln wie "Vampire Survivors" inspirierten, Roguelite im Pixel-Art-Stil hinterlassen wir eine blutige Spur der Gewalt auf ihrem Weg durch die neun Welten der nordischen Mythologie. Dabei kämpfen wir uns einen Weg durch grausame, nie enden wollende Horden von Kreaturen und passen dabei mithilfe des dynamischen Skill-Systems das Spielerlebnis dem persönlichen Spielstil nach Lust und Laune an.

Die Vollversion von "Asgard’s Fall" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für den PC.