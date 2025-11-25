Asgard's Fall wächst spürbar

Assemble Entertainment hat ein umfangreiches Update für "Asgard's Fall" veröffentlicht. Dadurch wächst die Welt des Roguelite im Pixel-Art-Stil spürbar.

Durch das Update für "Asgard's Fall" eröffnet sich mit Svartalfheim nämlich ein neues, visuell markantes Gebiet voller frischer Herausforderungen, inklusive neuer Gegnertypen und eines opulenten Bosses. Das aktualisierte Warpaint-Crafting ermöglicht es zudem, Builds präziser zu gestalten, indem Werte umgeschmiedet, verbessert oder komplett neu ausgerollt werden. Zusätzliche UI-, Inventar- und Kampfverbesserungen erhöhen ausserdem den Komfort und die Lesbarkeit deutlich.

"Asgard's Fall" war im Januar 2024 mit einem ersten Trailer angekündigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Asgard's Fall" ist am 9. April auf dem PC in den Early Access gestartet.