Assassin's Creed Black Flag Resynced erscheint 2026

Ubisoft hat mit „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ein Remake des Piratenabenteuers aus dem Jahr 2013 angekündigt. Die Neuauflage erscheint am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Windows-PC (Ubisoft Store, Steam, Epic Games Store) und entsteht unter der Leitung von Ubisoft Singapur auf Basis der aktuellen Anvil-Engine.

Das Spiel wurde vollständig neu entwickelt und soll neben einer deutlich verbesserten Grafik auch überarbeitete Gameplay-Systeme bieten. Dazu zählen ein stärker auf Paraden ausgerichtetes Kampfsystem, verfeinerte Stealth- und Parkour-Mechaniken, umfangreichere Seeschlachten sowie zusätzliche narrative Inhalte.

Inhaltlich begleitet ihr erneut den Piratenkapitän Edward Kenway im Goldenen Zeitalter der Piraterie. Auf seiner Reise durch die Karibik trifft er unter anderem auf historische Figuren wie Blackbeard, Anne Bonny und Calico Jack, während er zunehmend in den Konflikt zwischen Assassinen und Templern hineingezogen wird. Zudem kehrt der GRAMMY-nominierte Künstler Woodkid zur Reihe zurück und arbeitet an einer neu interpretierten musikalischen Komposition.

Neben der Standardversion wurden auch eine digitale Deluxe Edition mit zusätzlichen Ausrüstungsinhalten sowie eine Collector’s Edition mit physischen Sammlerstücken angekündigt. Vorbesteller erhalten ausserdem das Bonuspaket „Blackbeards Blutrotes Paket“ mit exklusiven kosmetischen Gegenständen für Edward Kenway.