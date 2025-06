Kommt endlich das Black Flag-Remake?

Kommt das Remake von "Assassin’s Creed 4: Black Flag" oder nicht? Seit Monaten wird diese Frage im Netz heiss diskutiert. Nun könnte die Aussage eines Herstellers von Sammelfiguren die Gerüchteküche erneut anheizen – denn laut diesem „tut sich gerade etwas“.

"Assassin’s Creed 4: Black Flag" gilt allgemein als einer der besten Ableger der beliebten Action-Adventure-Reihe. Mit Ausnahme von "Assassin’s Creed II" wurde Black Flag von Fans und Fachpresse gleichermassen als das ultimative Assassin’s Creed-Abenteuer gefeiert. Kein Wunder also, dass sich die Spekulationen um ein modernes Remake seit Monaten halten.

Something big is definitely happening regarding the Assassin's Creed Black Flag Remake.