Gerücht: Assassins Creed Blackflag Remake vor April 2026 erwartet

Glaubhafte Gerüchte um ein "Assassin’s Creed 4: Black Flag"-Remake gibt es schon seit längerem, aber bisher ohne Bestätigung von Ubisoft. Einem aktuellen Bericht von Insider Gaming zufolge soll dieses noch vor dem Ende des aktuellen Fiskaljahres, welches am 31. März 2026 endet, erscheinen. Konkret heisst es, der Plan sei eine Veröffentlichung am 23. März, wobei sich das genaue Datum innerhalb des Fiskaljahres noch ändern kann, da der Termin noch nicht offiziell angekündigt wurde.

Ubisoft hat im Rahmen des letzten Finanzreports mitgeteilt, dass in diesem Fiskaljahr noch ein nicht angekündigtes Projekt erscheinen wird. Zeit genug für eine Umsetzung kann man als gegeben ansehen, wenn man annimmt, dass die im Sommer 2023 aufgekommenen Gerüchte um ein "Assassin’s Creed 4: Black Flag"-Remake stimmen, über die wir damals an dieser Stelle berichteten. Im vergangenen Sommer hat darüber hinaus ein Figurenhersteller dementsprechende Hoffnungen gemacht.

In dem Bericht von Ubisoft wurden zudem das "Prince Of The Persia: The Sands Of Time" Remake, "Rainbow Six Mobile", "The Division Resurgence" für dieses Fiskaljahr bestätigt. Ebenfalls Insider Gaming zufolge könnte das "Prince Of The Persia: The Sands Of Time" Remake Mitte Januar 2026 erscheinen.