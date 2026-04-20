Assassin's Creed IV: Black Flag: Releasetermin des Remakes bekannt?

Aktuell macht das Gerücht die Runde, dass der konkrete Releasetermin für die Neuauflage von "Assassin's Creed IV: Black Flag" bereits feststeht. Demnach könnte es im Juli soweit sein.

Sp spricht ein Artikel von Insider Gaming davon, dass "Assassin’s Creed: Black Flag Resynced", so dessen Name, am 9. Juli erscheint. Ubisoft hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, aber das kann sich erfahrungsgemäss natürlich jederzeit ändern.

Eigentlich sollte die freudige Nachricht schon am vergangenen Freitag verkündet werden, aber nun soll es erst im Laufe dieser Woche soweit sein. Ausserdem soll hier ein Solo-Abenteuer und ein charaktergetriebenes Erlebnis auf uns zukommen, wie Medienvertreter bei einer ersten 30minütigen Präsentation hinter verschlossenen Türen erfahren haben wollen.

"Assassin’s Creed: Black Flag Resynced" ist angeblich für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.