Assassin's Creed 4: Black Flag: Neuer Hinweis auf Remake

Das Gerücht über ein Remake von "Assassin's Creed 4: Black Flag" ist nicht neu und existiert bereits seit 2023. Nun hat es aber frische Nahrung bekommen.

Demnach wurde ein PEGI-Rating für einen Titel namens "Assassin's Creed Black Flag Resynced" gesichtet. Solche Einstufungen bzw. Ratings sind zwar keine Garantie, aber in der Regel zumindest ein guter Indikator für eine spätere Veröffentlichung. Dazu passend wird natürlich spekuliert, dass eine Enthüllung des Projekts bereits bei den Game Awards erfolgt.

Schon im November gab es Spekulationen über das Releasefenster eines Remakes von "Assassin's Creed 4: Black Flag". Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Assassin's Creed 4: Black Flag" erschien am 29. Oktober 2013 für PS3 und Xbox 360. PS4, Xbox One, Wii U und der PC folgten am 22. November 2013. Nintendos Switch wurde schliesslich am 6. Dezember 2019 versorgt.