Assassin's Creed 4: Black Flag: Weiterer Hinweis auf ein Remake

Inzwischen wurde ein weiterer Hinweis auf ein Remake von "Assassin's Creed 4: Black Flag" gesichtet. Eine offizielle Ankündigung von Ubisoft steht aber leider immer noch aus.

So schreibt der User The Hidden One bei X (ehemals Twitter), dass sich Ubisoft schon vor knapp einem Monat die Domain "Assassin's Creed Black Flag Resynced" registrieren liess. Dies soll ja der Name der Neuauflage von "Assassin's Creed 4: Black Flag" sein.

Im Vorfeld der Game Awards, also im Dezember 2025, hatten Gerüchte zu einem Remake von "Assassin's Creed 4: Black Flag" wieder Hochkonjunktur. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Assassin's Creed 4: Black Flag" erschien am 29. Oktober 2013 für PS3 und Xbox 360. PS4, Xbox One, Wii U und der PC folgten am 22. November 2013. Nintendos Switch wurde schliesslich am 6. Dezember 2019 versorgt.