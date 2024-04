Assassin's Creed: Hexe - Übernatürliches und Katzen

Naben "Assassin's Creed: Jade" soll es in diesem Jahr mit "Assassin's Creed: Hexe" noch ein weitere Spiel der Reihe geben, welches in naher Zukunft die Spieler überraschen soll. Nun hat Ubisoft einige Details über geplante Inhalte verraten und gibt Auskunft darüber, was Katzen damit zu tun haben.

Bislang ist sehr wenig darüber bekannt, was die Spieler in "Assassin's Creed Codename Hexe" erwartet. Bislang soll es für die Gamer nach Europa in das 16. Jahrhundert gehen, zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches. Wir schlüpfen dabei in eine Frau namens Elsa, die, im Gegensatz zu bisherigen "Assassin's Creed"-Abenteuer wesentlich versierter in der Welt des Übernatürlichen angesiedelt ist. Im Zuge des Spielverlaufs soll es uns entsprechend möglich sein, in die Haut einer Katze zu schlüpfen und auf vier Pfoten die Umgebung zu erkunden.

Inhaltlich soll es zudem wesentlich geradliniger vonstatten gehen, als es noch bei "Odyssey", "Origins" oder "Valhalla" der Fall gewesen ist. Noch aber ist nicht genau bekannt, wann wir in die Rolle von Elsa schlüpfen dürfen.