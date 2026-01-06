Assassin's Creed Codename Hexe unter neuer Leitung

Abseits der formalen Ankündigung gab es bisher noch nicht viel von "Assassin's Creed Codename Hexe" zu vermelden. Das hat sich nun geändert.

Demnach entsteht "Assassin's Creed Codename Hexe" von nun an unter der Leitung von Benoit Richter. Dieser war war zuvor unter anderem schon für "Batman: Arkham Origins" verantwortlich und arbeitete bei Ubisoft bereits an "Assassin's Creed Valhalla" und "Transference".

"Assassin's Creed Codename Hexe" war im September 2022 enthüllt worden. Es handelt es sich dabei angeblich überwiegend um einen linearen Serienteil mit offenen Elementen, der einen besonders düsteren Ton anstrebt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Bisher gibt es keinen Releasetermin für "Assassin's Creed Codename Hexe".