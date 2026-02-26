Assassin's Creed Codename Hexe: Neuer Creative Director

"Assassin's Creed Codename Hexe" hat einen neuen Creative Director. Wie jetzt nämlich bekannt wurde, hat Clint Hocking, der diesen Posten bisher innehatte, Ubisoft erneut verlassen.

Der neue Creative Director für "Assassin's Creed Codename Hexe" ist demnach Jean Guesdon. Dieser war zuvor schon für "Assassin's Creed IV: Black Flag" und "Assassin's Creed: Origins" verantwortlich und wurde kürzlich auch zum Head of Content der gesamten Marke ernannt. Hocking arbeitet bereits seit 2001 mit Ubisoft, war unter anderem an "Splinter Cell, Chaos Theory", "Far Cry 2" und "Watch Dogs Legion" beteiligt und hatte dazwischen Stationen bei LucasArts, Valve und den Amazon Game Studios.

Ubisoft dankt Hocking in einem Statement für seine kreativen Beiträge und betont, dass die Entwicklung von "Assassin's Creed Codename Hexe" mit einem erfahrenen Team fortgesetzt wird. Der Titel soll innerhalb der Reihe ein eigenständiges Erlebnis bieten, unter der Leitung von Guesdon als Creative Director.