Assassin's Creed Codename Hexe: Spekulationen zum Releasefenster

Aktuell machen Gerüchte zum anvisierten Releasefenster von "Assassin's Creed Codename Hexe" die Runde. Demnach müssen wir offenbar noch eine Weile auf den Titel warten.

So behauptet der für gewöhnlich ziemlich zuverlässige Insider NateTheHate, dass "Assassin's Creed Codename Hexe" nicht vor dem zweiten Halbjahr 2027 veröffentlicht wird. Offiziell hat sich Ubisoft noch gar nicht zu dem Thema geäussert, weshalb wir diesbezüglich weiterhin nur abwarten können.

Schon im Mai gab es Gerüchte über die Rückkehr einer prominienten Figur in "Assassin's Creed Codename Hexe". Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Assassin's Creed Codename Hexe" war im September 2022 vorgestellt worden.