Assassin's Creed Codename Hexe: Gerüchte um Rückkehr

Aktuell machen Gerüchte über die Rückkehr einer prominienten Figur in "Assassin's Creed Codename Hexe" die Runde. Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge zusammen und geben eine diesbezügliche Wasserstandsmeldung ab.

So ist mehreren Beiträgen bei Reddit zu entnehmen, dass angeblich Ezio Auditore in "Assassin's Creed Codename Hexe" zurückkehren wird. Grundlage des Gerüchts ist ein vermeintlicher Ubisoft-Leaker, welcher zuvor schon korrekte Informationen zu "Far Cry" und "XDefiant" veröffentlichte. Ubisoft hat sich bisher natürlich noch nicht zu dem Thema geäussert, aber unrealistisch klingt die Sache zumindest nicht.

Im April war bekanntgeworden, dass "Assassin's Creed Codename Hexe" erneut eine zentrale Führungsperson verloren hat. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Assassin's Creed Codename Hexe" war im September 2022 enthüllt worden.