Assassin's Creed Invictus verschoben oder gestrichen?

Keine guten Nachrichten gibt es heute zu "Assassin's Creed Invictus". Laut Angaben eines Insiders könnte das Projekt nämlich verschoben oder sogar gestrichen worden sein.

Demnach sind interne Testphasen zu "Assassin's Creed Invictus" offenbar sehr schlecht ausgefallen. So soll vor allem die aktuelle Version am 30. April bei Entwicklern auf starke Kritik gestossen sein. Eine Quelle bezeichnete das Projekt sogar als wirklich furchtbar.. Auch eine eventuelle Veröffentlichung bis Ende des Jahres gilt als unsicher.

Das letzte Lebenszeichen von "Assassin's Creed Invictus" hatte es erst im März gegeben. Damals hatte sich Creative Director Jean Guesdon zu mehreren Teilen der Reihe geäussert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Assassin's Creed Invictus" war im September 2022 angekündigt worden. Material daraus bekamen wir aber bisher nicht zu sehen.