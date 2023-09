Assassin's Creed Mirage: Release des Titelsongs angekündigt

Interscope und Ubisoft gaben heute den bevorstehenden Release des Songs Mirage (for "Assassin’s Creed Mirage") von OneRepublic featuring Mishaal Tamer bekannt. Dies ist das erste Mal, dass "Assassin’s Creed" als Marke mit einem Top 50-Künstler mit globaler Reichweite zusammenarbeitet und ein weiterer Meilenstein der musikalischen Gestaltung von "Assassin’s Creed" nach dem Erhalt eines Grammy Awards in diesem Jahr. Die Single wird ab dem 22. September erhältlich sein.

Der Song und die Lyrics wurden unter anderem von Ryan Tedder, Songwriter und Leadsänger der Band, geschrieben und vom Spiel inspiriert. Mirage (for Assassin’s Creed Mirage) beinhaltet zudem einige Samples des Originalsoundtracks von Assassin’s Creed Mirage, komponiert von Brendan Angelides in Zusammenarbeit mit Layth Sidiq, Leadsänger und Violinist.

"Die meisten Menschen wissen das nicht über mich, aber meine Band und ich wir sind heimliche Spieler. Ich bin schon seit Beginn der Reihe ein grosser Fan von Assassin’s Creed. Nach etlichen Touren im mittleren Osten wollte ich den Geist der Region musikalisch einfachen und den Handlungsort des Spiels akustisch so authentisch wie möglich integrieren. Ich kann es kaum erwarten, bis unsere Fans und natürlich die Fans von Assassin’s Creed hören können, was wir erschaffen haben. Das ist definitiv einer dieser Momente für mich, in denen man sich selbst kneifen muss, um zu wissen, dass man nicht träumt."