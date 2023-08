Assassin's Creed Mirage: Neuer Releasetermin

Ubisoft hat einen neuen Erscheinungstermin für "Assassin's Creed Mirage" verkündet. Das aktualisierte Datum ist allerdings eine Überraschung, die man so nicht alle Tage erlebt.

"Assassin's Creed Mirage" wird nämlich früher erscheinen. Statt am 12. Oktober ist das Action-Adventure nun schon eine Woche vorher, also am 5. Oktober, verfügbar. Durch die Releaseverschiebung macht man die Lücke zu einigen Oktober-Blockbustern, wie etwa "Lords of the Fallen", "Alan Wake 2", "Spider-Man 2" oder "Super Mario Wonder" ein Stück grösser.

"Assassin's Creed Mirage" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.