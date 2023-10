Assassin's Creed Mirage: Patch 1.0.2 verfügbar

Ubisoft schraubt auch nach dessen Launch fleissig an "Assassin's Creed Mirage". Jetzt ist Patch 1.0.2 für das Action-Adventure verfügbar.

Patch 1.0.2 für "Assassin's Creed Mirage" nimmt demnach viele kleine Änderungen und Korrekturen an dem Titel vor. Wer sich diesbezüglich für alle Details interessiert, sei hiermit an die umfangreichen englischen Patchnotes verwiesen. Bislang ist unklar, wann der nächste Patch erscheint, aber erfahrungsgemäss sollte er nicht sonderlich lange auf sich warten lassen.

"Assassin's Creed Mirage" wird von Ubisoft Bordeaux entwickelt und ist insgesamt der dreizehnte Teil der Hauptreihe. Ausserdem stellt es den Nachfolger des 2020 erschienenen "Assassin's Creed Valhalla" dar.

"Assassin's Creed Mirage" erschien am 5. Oktober, also gestern, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.