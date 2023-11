Assassin’s Creed Mirage: Patch 1.0.5 verfügbar

Auch nach dessen Release schraubt Ubisoft weiter an "Assassin’s Creed Mirage". Jetzt ist Patch 1.0.5 für das Action-Adventure verfügbar.

Patch 1.0.5 für "Assassin’s Creed Mirage" optimiert das Action-Adventure in diversen Bereichen, etwa bei den Quests oder der Stabilität und beseitigt kleinere Fehler. Wer sich diesbezüglich für sämtliche Informationen interessiert und alle Details wissen möchte, sei hiermit an die englischen Patchnotes verwiesen.

Assassin's Creed Mirage" wird von Ubisoft Bordeaux entwickelt und ist insgesamt der dreizehnte Teil der Hauptreihe. Ausserdem stellt es den Nachfolger des 2020 erschienenen "Assassin's Creed Valhalla" dar.

"Assassin's Creed Mirage" erschien am 5. Oktober, also gestern, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.