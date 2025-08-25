Assassin's Creed Mirage bekommt kostenlose Erweiterung

Ubisoft hat einen kostenlosen DLC für "Assassin's Creed Mirage" in Aussicht gestellt. Genauere Details dazu wurden ebenfalls schon verraten.

Besagte Gratis-Erweiterung für "Assassin's Creed Mirage" wird noch in diesem Jahr erscheinen. Sie ergänzt ein neues Story-Kapitel und Missionen, die im neunten Jahrhundert angesiedelt sind. Deren Schauplatz ist die arabische Stadt AlUla.

Gleichzeitig wird man aber auch am Hauptspiel und der neuen Location schrauben. So sind noch nicht näher spezifizierte spielerische Verbesserungen und Optimierungen ebenfalls angedacht. Weitere Informationen dazu werden jedoch natürlich noch folgen.

"Assassin's Creed Mirage" erschien am 5. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die iOS-Umsetzung folgte am 6. Juni 2024.