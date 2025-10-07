Assassin's Creed Mirage: Kostenloses Update vorgestellt

Ubisoft hat ein kostenloses Update für "Assassin's Creed Mirage" angekündigt. Einen Termin dafür gibt es auch bereits.

Besagtes Gratis-Update für "Assassin's Creed Mirage" heisst demnach "Valley of Memory". Releasetermin dafür ist der 18. November. Ein ausführliches Video stellt es uns schon jetzt in bewegten Bildern vor.

Das "Valley of Memory"-Update für "Assassin's Creed Mirage" stellt uns die neue Region AlUla vor und bietet einen neuen Handlungsstrang für Basim. Wir erkunden darin eine atemberaubende Landschaft aus Wüsten und Oasen, während wir Familiengeheimnisse aufdecken und uns einer skrupellosen Bande stellen, die den Frieden im Tal bedroht.

Zudem wird durch das Update auch an "Assassin's Creed Mirage" selbst geschraubt. Ubisoft verspricht dabei folgendes:

Verbesserte Parkour- und Mobilitätsfunktionen: Geniesse neue Bewegungsmöglichkeiten mit freien Sprüngen, Sprüngen mit Höhengewinn und einem verbesserten Steuerungsschema.

Mission-Wiederholung mit Animus-Sequenzen: Besuche wichtige Story-Missionen erneut mit optionalen Herausforderungen, um exklusive Belohnungen freizuschalten, darunter etwa neue Farbfilter, die von früheren Teilen inspiriert sind.

Anpassbare Erfahrung: Probiere die Voreinstellungen "Hardened" oder "Ultimate Assassin" für zusätzliche Herausforderungen aus oder passe den Schwierigkeitsgrad mit diversen Voreinstellungen individuell an.

Erweiterte Funktionen und Fehlerbehebungen: Probiere das frische Level-3-Upgrade für jedes Werkzeug, eine zusätzliche Fertigkeit und viele Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit aus.

"Assassin's Creed Mirage" erschien am 5. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die iOS-Umsetzung folgte am 6. Juni 2024.