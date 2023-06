Ubisoft Forward 2023: Assassin's Creed Mirage

Ubisoft hat heute während des Ubisoft Forward Live Showcase viele neue Details zu den kommenden "Assassin’s Creed"-Titeln "Assassin's Creed Mirage", "Assassin's Creed Nexus VR" und "Assassin's Creed Codename Jade" enthüllt. Jedes Spiel trägt die "Assassin's Creed"-Marke in neue Bereiche und gibt mehr Spielen die Möglichkeit, in abwechslungsreiche Umgebungen und fesselnde Spielerlebnisse einzutauchen.

Assassin’s Creed Mirage

"Assassin's Creed Mirage" wird von Ubisoft Bordeaux entwickelt* und stellt eine Hommage an die Serie dar, insbesondere an das erste "Assassin's Creed". "Assassin’s Creed Mirage" lädt dazu ein, in das prachtvolle Bagdad des neunten Jahrhunderts einzutauchen, auf dem Höhepunkt seines Goldenen Zeitalters und bietet ein konzentriertes, narrativ getriebenes Action-Adventure-Erlebnis mit einer modernen Interpretation der Parkour-, Stealth- und Attentats-Gameplay-Elemente, jene Aspekte, die die" Assassin’s Creed"-Marke seit über fünfzehn Jahren auszeichnen.

Während der Ubisoft Forward wurden zwei neue Trailer gezeigt, die einen eindrucksvollen Einblick in die ikonische "Assassin's Creed"-Erfahrung geben, die das Spiel bieten wird. Während die Spieler die Geschichte von Basim verfolgen, der sich vom Strassendieb zum Meisterassassinen entwickelt, werden sie gegen den Orden der Alten kämpfen und mehr über die albtraumhaften Visionen erfahren, die ihn heimsuchen.

"Assassin's Creed Mirage" erscheint am 12. Oktober 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One sowie für Windows PC.