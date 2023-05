Assassin's Creed Mirage - Release-Termin und Trailer

Ubisoft gab im Rahmen des gestrigen PlayStation Showcase bekannt, dass "Assassin's Creed Mirage", der nächste Teil der "Assassin's Creed"-Reihe, weltweit am 12. Oktober erscheinen wird.

Der neue Trailer zeigt Basim, wie er, ausgebildet von den Verborgenen, seine Werkzeuge und Fähigkeiten einsetzt, um seine Ziele aufzuspüren und zu eliminieren. Basim zählt zu den flinksten und einfallsreichsten Assassinen innerhalb der "Assassin’s Creed"-Reihe. Sein besonderes Gameplay setzt den Schwerpunkt auf Stealth- und tödliche Assassinen-Techniken und bietet neue Fähigkeiten wie Attentäter-Konzentration, die es Basim ermöglicht, mehrere Feinde hintereinander zu markieren und auszuschalten. Zusätzlich zeigen die Gameplay-Szenen das lebhafte Treiben in der Stadt Bagdad, deren Dichte und vertikale Bewegungsfreiheit den Spielenden vielfältige Möglichkeiten bietet, Basims Parkour-Talent einzusetzen, um sich ihren Zielen schnell zu nähern.

"Assassin’s Creed Mirage" wird unter Leitung des Studios Ubisoft Bordeaux entwickelt, dem Studio hinter der Erweiterung "Assassin's Creed Valhalla: Zorn der Druiden", und stellt eine Hommage an die Serie und insbesondere an den ersten Assassin's Creed-Teil dar. Es lädt Spieler:innen dazu ein, in ein prächtiges Bagdad des 9. Jahrhunderts einzutauchen, auf dem Höhepunkt seines Goldenen Zeitalters. "Assassin's Creed Mirage" bietet ein fokussiertes, narratives Action-Adventure-Erlebnis mit modernisierten Gameplay-Elementen im Bereich Parkour, Stealth und Attentaten, jenen Elementen, die die "Assassin’s Creed"-Reihe seit über 15 Jahren auszeichnen.