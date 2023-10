Assassin's Creed Mirage startet mit Denuvu DRM

Zum Start von "Assassin's Creed Mirage" am heutigen 5. Oktober integriert Ubisoft die umstrittene Anti-Piraterie-Software Denuvo per Day-One-Patch in den neuesten Assassinen-Ableger.

Diese späte Änderung erfolgt nur wenige Stunden vor dem offiziellen Spielstart. Zuvor waren bereits Reviews erschienen, die auf einer Version des Spiels ohne Denuvo basierten. Wohl vor allem deshalb keimte bei vielen Spielern die Hoffnung auf, der umstrittene Kopierschutz würde es nicht ins fertige Spiel schaffen. Denn eigentlich hatte Ubisoft bereits im Juli angekündigt, dass Denuvo in Assassin's Creed Mirage enthalten sein würde.

Grund für die Empörung ist die Befürchtung, dass Denuvo die Spielperformance negativ beeinflusst, was in der Vergangenheit bei anderen Spielen zu spürbaren Einbrüchen der Framerate und Rucklern geführt hat. Dies könnte dazu führen, dass Käufer eine möglicherweise schwächere Version im Vergleich zu den Testversionen des Spiels erhalten. Ob das tatsächlich der Fall ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn immer mehr Spieler in Assassin's Creed Mirage eintauchen.

Assassin's Creed Mirage erscheint am 5. Oktober 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.