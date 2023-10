Assassin's Creed Mirage: Technik-Analyse zu den Current-Gen-Versionen

Die Kollegen von Digital Foundry versorgen uns zum Wochenstart mit einer ausführlichen Technik-Analyse zu "Assassin's Creed Mirage" auf PS5 und den Xbox-Series-Konsolen. Ohne grosse Umschweife, hier ist das entsprechende Video:

Hier wird innerhalb von etwas mehr als elf Minuten klar, dass "Assassin's Creed Mirage" in technischer Hinsicht überzeugen kann - sowohl mit 30 als auch mit 60 Bildern pro Sekunde. Grössere Innovation sollte man in diesem Zusammenhang aber eher nicht erwarten.

"Assassin's Creed Mirage" wird von Ubisoft Bordeaux entwickelt und ist insgesamt der dreizehnte Teil der Hauptreihe. Ausserdem stellt es den Nachfolger des 2020 erschienenen "Assassin's Creed Valhalla" dar.

"Assassin's Creed Mirage" erschien am 5. Oktober, also gestern, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.