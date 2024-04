Assassin's Creed Mirage: Ubisoft kommentiert versteckte Sequenz

Schon vor Monaten haben Dataminer eine brisante verstecke Sequenz in "Assassin's Creed Mirage" aufgespürt. Ubisoft hat diese jetzt erstmals kommentiert. Vor massiven Spoilern wird hiermit ausdrücklich gewarnt.

Besagte Sequenz sollte wohl ursprünglich nach den Credits von "Assassin's Creed Mirage" zu sehen sein, könnte aber theoretisch auch immer noch in Zukunft von einem DLC aufgegriffen werden. Sie zeigt einen Sendemast mitten in der Wüste, was ein grosser Story-Twist wäre, weil das Geschehen damit komplett in die Zukunft verfrachtet wird. Ubisoft sagte jetzt dazu im Rahmen eines Reddit AMA vieldeutig, dass alles, was der Spieler nicht im Rahmen seiner Sitzung mit dem Spiel erlebt, eben auch nicht existiert.

"Assassin's Creed Mirage" wurde von Ubisoft Bordeaux entwickelt und ist insgesamt der dreizehnte Teil der Hauptreihe. Ausserdem stellt es den Nachfolger des 2020 erschienenen "Assassin's Creed Valhalla" dar.

"Assassin's Creed Mirage" erschien am 5. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.