Assassin's Creed Nexus VR: Gameplay-Übersicht

Ubisoft veröffentlicht ein neues Video zu +Assassin’s Creed Nexus+, das neue Gameplay-Einblicke bietet und zudem erklärt, wie das Entwicklerteam für die fünfzehn Jahre alte Marke mit diesem Spiel ein höchst immersives-Erlebnis in VR entwickelt, welches exklusiv auf Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro erscheint.

Zum ersten Mal in der "Assassin's Creed"-Reihe könnt ihr in der Ego-Perspektive drei verschiedene Assassinen aus drei verschiedenen Zeitepochen verkörpern und ikonische Assassin's Creed-Aktionen ausführen, indem ihr die verborgenen Klinge nutzt, Städte per Parkour erkundet, euch in Kämpfe stürzt oder euch meisterhaft schleichend fortbewegt. In "Assassin's Creed Nexus VR" schlüpft man in die Rolle eines Elite-Hackers, der undercover für die Bruderschaft agiert und bei Abstergo arbeitet. Dabei taucht man in die Erinnerungen dreier bekannter Assassinen ein - Ezio, Connor und Kassandra -, deren Wege sich mit den Artefakten gekreuzt haben, die Abstergo nun sucht.

Das Entwicklerteam hat bei der Parkour-Mechanik ausserordentlich viel Wert auf Details gelegt und grosse, offene Stadtumgebungen, so genannte Open-Maps, geschaffen, die in VR zum Leben erwachen. Die Spieler können sie ganz intuitiv durchqueren und erleben dabei ein Gefühl von Freiheit und Realismus wie nie zuvor in der Serie.

Stealth steht im Mittelpunkt des "Assassin's Creed Nexus VR"-Erlebnisses und ermöglicht es den Spielern, sich physisch anzuschleichen oder in der Menge unterzutauchen, um sich zu tarnen und ein Ziel unentdeckt zu verfolgen. Die interaktive Umgebung bietet endlose Möglichkeiten, einzigartige Infiltrationsszenarien zu erstellen. Um Wachen abzulenken, können die Spielenden die Pfeiffunktion nutzen oder mit Hilfe von Wurfobjekten ihre Umgebung manipulieren und ihre Feinde mit Geschick ausmanövrieren, indem sie intuitive physische Aktionen mit den Meta Quest-Controllern ausführen.