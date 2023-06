Assassin's Creed Nexus in VR: Weitere Informationen folgen

Während wir uns bald auf neues Material zu "Assassin’s Creed Mirage" freuen können, sind im Rahmen des Meta Quest Gaming Showcase noch andere spannende Neuigkeiten zu dem beliebten Franchise aufgekommen. Auf der Ubisoft Forward am 12. Juni wird es dazu nämlich weitere Informationen zu "Assassin's Creed Nexus" geben. Mit dem Projekt wird das Franchise zum ersten Mal im AAA-Stil in die VR-Welt gehievt, wovon wir erstmals im Rahmen der letztjährigen Präsentation von Ubisoft hörten.

An anderer Stelle ist bekannt geworden, dass es in "Assassin’s Creed Mirage" erstmals eine arabische Sprachausgabe geben wird. Nicht nur ermöglicht dieser Schritt zahlreichen Gamern das Spiel in ihrer Muttersprache zu spielen, auch eröffnet sich somit die Gelegenheit, das in Bagdad und weiteren Städten des Mittleren Ostens spielende Game noch immersiver zu erleben. In "Assassin’s Creed Valhalla" war dies bereits durch nordische und gälische Dialekte gegeben.