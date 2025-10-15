Assassin's Creed Shadows im Dezember für Switch 2?

Es könnte sein, dass inzwischen auch ein Releasetermin für die offiziell immer noch unangekündigte Switch-2-Version von "Assassin's Creed Shadows" durchgesickert ist. Demnach wäre das Action-Adventure im Dezember auch für Nintendos Hybridkonsole verfügbar.

Konkret behauptet der für gewöhnlich sehr zuverlässige Leaker billbil-kun, dass "Assassin's Creed Shadows" am 5. Dezember auch für Switch 2 erscheint. Die Veröffentlichung erfolgt dabei angeblich sowohl physisch auf einer Game-Key Card als auch digital. Ubisoft hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert.

Erst vorgestern waren neue Anzeichen für eine Swtich-2-Umsetzung von "Assassin's Creed Shadows" aufgetaucht. So wurde der Titel bei mehreren Händlern gelistet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Assassin's Creed Shadows" erschien am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC.