Assassin's Creed Shadows: Vorsicht vor Spoilern

Knapp einen Monat vor dem offiziellen Release von "Assassin's Creed Shadows" gibt es hiermit die Warnung vor Spoilern zu dem Action-Adventure. Offenbar sind nämlich schon erste Vollversionen davon im Umlauf.

So ist etwa bei Reddit zu lesen, dass bereits verpackte Version von "Assassin's Creed Shadows" verkauft wurden. Angeblich sind einige Spieler sogar in Besitz der digitalen PS5-Fassung, weil es im PlayStation Store einen Fehler gab. Dies konnte jedoch noch nicht verifiziert werden. Spieler, die bis zum Launch nicht gespoilert werden wollen, sollten jetzt also die bekannten Gegenmassnahmen ergreifen.

In "Assassin's Creed Shadows" entdecken wir die fesselnde offene Spielwelt des feudalen Japans, von spektakulären Burgstädten und belebten Häfen bis hin zu friedlichen Schreinen und idyllischen Landschaften. Wir erleben Abenteuer bei unbeständigem Wetter, zu wechselnden Jahreszeiten und in Umgebungen, die auf uns reagieren.

"Assassin's Creed Shadows" erscheint am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC.