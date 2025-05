Assassin's Creed Shadows: Fahrplan für das erste Jahr vorgestellt

Ubisoft hat den Fahrplan für das erste Jahr von "Assassin's Creed Shadows" vorgestellt. Bildlich sieht er folgendermassen aus:

Hier erkennen wir schnell, dass uns im ersten Jahr in "Assassin's Creed Shadows" so schnell nicht langweilig werden dürfte. Ubisoft unterscheidet dabei zwischen Inhalten, die dauerhaft ergänzt werden, optionalen kostenpflichtigen DLCs und kostenlosen Boni für Vorbesteller. Es gibt also weiterhin viel zu tun.

In "Assassin's Creed Shadows" entdecken wir die fesselnde offene Spielwelt des feudalen Japans, von spektakulären Burgstädten und belebten Häfen bis hin zu friedlichen Schreinen und idyllischen Landschaften. Wir erleben Abenteuer bei unbeständigem Wetter, zu wechselnden Jahreszeiten und in Umgebungen, die auf uns reagieren.

"Assassin's Creed Shadows" erschien am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC. Gerüchte über eine Switch-2-Umetzung halten sich zudem wacker.