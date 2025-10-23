Assassins Creed Shadows für Nintendo Switch 2 im Dezember

Ubisoft kündigte heute an, dass "Assassin’s Creed Shadows" am 2. Dezember für Nintendo Switch 2 erscheint. Die Nintendo Switch 2-Version ist für alle Spielmodi optimiert und bietet ein durchgängiges Spielerlebnis – ganz gleich, ob von zu Hause oder von unterwegs.

Zum Start enthält die Nintendo Switch 2-Version von "Assassin’s Creed Shadows" sämtliche Inhaltsupdates, die seit Erstveröffentlichung des Spieles erschienen sind, mit Ausnahme der Erweiterung "Die Klauen von Awaji", die Anfang des nächsten Jahres erscheint.

"Wir freuen uns sehr, Assassin’s Creed Shadows für Nintendo-Spieler:innen verfügbar zu machen. Ob sie als Naoe lautlos in den Schatten schleichen oder als Yasuke ihren Gegnern frontal entgegentreten – auf Nintendo Switch 2 können Spielerinnen und Spieler sowohl von zu Hause oder auch unterwegs die Strassen und Dächer des feudalen Japans erkunden."

Charles Benoît, Game Director von Assassin’s Creed Shadows