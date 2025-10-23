Assassin’s Creed Shadows: NeuesEntwickler-Video

Ubisoft veröffentlichte heute die Roadmap für den Herbst für "Assassin's Creed Shadows" und ein neues Video, in dem die Entwickler, auf die Inhalte eingehen, auf die ihr euch in den kommenden Monaten freuen können.

Titel Update 10 - 28. Oktober - Parkour-Update 2

Nach de, ersten Parkour-Update hat sich Ubisoft das Feedback der Fans zu Herzen genommen und hatt ein 2. Parkour-Update bereit, welches am 28. Oktober erscheinen wird. Mit diesem Update kommt die optionale Funktion "Fortgeschrittener Parkour". Diese Funktion entfernt alle Parkour-Barrieren, sodass es nun möglich ist, aus beliebiger Höhe seitlich und rückwärts zu springen. Die Entwickler haben ausserdem den seitlichen Sprung bei "Parkour down" optimiert, sodass jetzt mehr möglich ist.

Das greifen der vertikalen Kanten im regulären Parkour ist jetzt in mehr Situationen anwendbar und beinhaltet auch nicht-stehende Objekte, egal, ob die Funktion "Fortgeschrittener Parkour" aktiviert ist oder nicht. Für diese nicht-stehenden Objekte führen die Entwickler ausserdem eine neue, manuelle Sprung-Option für Balken ein. Und schliesslich wird eine heissbegehrte Funktion wieder eingeführt: Das richtungsgesteuerte Festhalten an Vorsprüngen.

Fehlerhafte Burgen

Am 28. Oktober erscheint ausserdem eine neue Aktivität für den Animus namens Fehlerhafte Burgen. Bereits abgeschlossene Burgen können beschädigt und mit Animus-Anomalien, inklusive Samurai-Daishou, sowie den entsprechenden hochstufigen Beutegegenständen gefüllt sein. Bis zu fünf fehlerhafte Burgen können pro Saison auf der Karte erscheinen und erneut in Angriff genommen werden, um noch grössere Belohnungen zu erhalten.

Titel Update 11 (25. November) - Kostenlose Story-Drops

Der 3. Story-Drop erscheint am 25. November und trägt den Titel "Verwirrender Fall". Diese Quest hat einen viel humorvolleren Tonfall, der eher an Titel wie AC Odyssey erinnern soll. In der Quest geht es um alte Gegner aus Naoes Vergangenheit, die auf der Suche nach Wiedergutmachung sind. Das erlaubt unseren Helden auch, sich gegenseitig Fertigkeiten beizubringen:

Naoe lernt eine spektakuläre eigene Version von Yasukes Kriegstritt.

Yasuke lernt, wie man Gegnerheimlich ausschaltet, ohne sie zu töten.

Wie der Name schon sagt, muss in "Verwirrender Fall" ein neues und verwirrendes Rätsel in der Umgebung gelöst werden, das womöglich Antworten auf einige der Fragen liefert, die sich die Community schon seit einer Weile gestellt hat.

Aber es geht noch weiter! Wir verdoppeln unsere kostenlosen Story-Drops, denn Ubisofts nächste Kooperation kommt auch am 25. November.

Ausserdem könnt ihr zur Weihnachtszeit noch viele Geschenke erwarten.