Assassin's Creed Shadows erhält finales Story-Update

Ubisoft hat das letzte Story-Update für "Assassin's Creed Shadows" in Aussicht gestellt. Dieses ist ab heute für PS5, Xbox Series X und den PC verfügbar. Inhaber einer Switch 2 müssen sich dagegen diesbezüglich noch etwas gedulden.

Im Zentrum des Updates (Version 1.1.11) für "Assassin's Creed Shadows" steht ein frisches Story-Kapitel mit dem Titel "Black Tides". Es soll die Handlung rund um Naoe und Yasuke abschliessen und umfasst etwa zwei Stunden an Spielzeit. Simultan verknüpft die Episode die Ereignisse mit "Assassin's Creed Black Flag Resynced" und dem übergreifenden "Assassin's Creed"-Universum. Für den Zugriff sind der Abschluss der Hauptkampagne und der bisherigen Zusatzquests "A Critical Encounter" und "A Puzzlement" nötig. Die vorher veröffentlichte Erweiterung "Die Klauen von Awaji" ist dagegen nicht notwendig.

Neben dem Story-Abschluss führt Ubisoft weitere Endgame-Inhalte ein. Die sogenannten "Domains" bestehen aus fünf Simulationen mit insgesamt zehn Schwierigkeitsstufen. Diese Aktivitäten setzen auf wechselnde Modifikatoren und sollen Kampfsystem und Build-Optimierung verstärkt fordern. Wir erhalten dabei neue Ausrüstung und Belohnungen, welche ausschliesslich über diesen Modus verfügbar sind. Bedingung für die Freischaltung ist Stufe 30. Zusätzlich kommt ein eigener In-Game-Shop innerhalb des Modus mit spezieller Währung und Fortschrittssystem dazu.

Ein weiterer Bestandteil ist ein frischer Animus-Rift mit dem Namen "Horizon". Dieser erweitert die Modern-Day-Handlung und setzt die vorher gestarteten Rift-Inhalte fort. Auch zwei neue Crossover-Projekte, nämlich "Riptides" und "Undertow", werden über den Animus Hub integriert. Sie bieten kosmetische Gegenstände und Ausrüstung, welche sowohl mit "Assassin's Creed Shadows" als auch mit "Assassin's Creed Black Flag Resynced" verknüpft sind.

Darüber hinaus bietet das Update zahlreiche Anpassungen an Gameplay, UI und Ausrüstungssystemen. Unter anderem wurden die Schadenswerte bestimmter Fähigkeiten angepasst, Perk-Systeme überarbeitet und Fehler im Fortschritt sowie bei Ausrüstungsboni korrigiert. Auch Quality-of-Life-Verbesserungen im Animus Hub und einige Bugfixes sind Teil des Pakets. Für die Switch 2 nennt Ubisoft zudem Leistungsverbesserungen im Handheld-Modus. Die umfangreichen englischen Patchnotes könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Assassin's Creed Shadows" erschien am 20. März 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Portierung folgte am 2. Dezember 2025.