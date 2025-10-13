Assassin's Creed Shadows: Neuer Hinweis auf Switch-2-Version

Inzwischen ist ein weiterer Hinweis auf eine kommende Switch-2-Fasung von "Assassin's Creed Shadows" aufgetaucht. Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge für euch zusammen.

Demnach listen mittlerweile auch mehrere Händler, unter anderem aus Frankreich, eine Switch-2-Umsetzung von "Assassin's Creed Shadows". In diesem Kontext gibt es auch immer mal einen Packshot zu sehen und es wird darauf verwiesen, dass der Titel auf einer Game-Key-Card erscheint.

Bereits im April war ein PEGI-Rating zu einer Switch-2-Version von "Assassin's Creed Shadows" gesichtet worden. Im Juli sagte CEO Yves Guillemot gegenüber Investoren, dass noch weitere Versionen des Action-Adventures kommen würden, welche auf "anderen Maschinen" spielbar wären (unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle).

"Assassin's Creed Shadows" erschien am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC.