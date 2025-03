Assassin’s Creed Shadows: Original-Soundtrack veröffentlicht

Ubisoft kündigte heute an, dass das erste Album des Original-Soundtracks von "Assassin’s Creed Shadows" ab sofort verfügbar ist. Das erste Album wurde von The Flight komponiert und ist jetzt weltweit auf den meisten Musikplattformen verfügbar. Zwei weitere Musikalben, komponiert von Teke::Teke und Thunderdrum feat. Tiggs Da Author, werden nach der Veröffentlichung von "Assassin’s Creed Shadows" am 20. März verfügbar sein.

Das Musik-Duo "The Flight", bestehend aus Joe Henson und Alexis Smith, war bereits an "Assassin's Creed Odyssey" beteiligt und kam zurück, um die Originalmusik für "Assassin's Creed Shadows" zu schreiben. Im gesamten Album mischen sie die Authentizität traditioneller japanischer Instrumente mit modernen Musiktechniken und sie arbeiteten eng mit den Teams von Ubisoft zusammen, um eine grossartige musikalische Klangwelt für die Kulisse des Spiels und die Geschichten der Charaktere zu schaffen. Zum Beispiel "Steel and Shadows", eine actionreiche Version von Naoes Thema, beinhaltet die Tsuchibue, Koto, Taiko und die Stimme von Akari MOCHIZUKI und liefert einen epischen Hintergrund für ihre edlen Bestrebungen und inneren Konflikte, die sie bei ihren Entscheidungen, ihren zukünftigen Weg zu beschreiten, begleiten.

"Das feudale Japan ist ein lang ersehntes Setting für Assassin’s Creed-Fans und erwacht endlich in Shadows zum Leben. Wir haben die Gelegenheit, erneut in den Animus einzutauchen und mit Ubisoft Quebec zusammenzuarbeiten, begeistert angenommen. Unser Soundtrack folgt den Reisen von Naoe und Yasuke und verbindet die Sci-Fi-Wurzeln der Serie mit Einflüssen traditioneller japanischer Musik. Dabei verwenden wir Instrumente wie Koto, Shamisen, Taikos und Shakuhachi, um einen einzigartigen und zukunftsweisenden Klang zu schaffen. Dieses Projekt war ein grossartiges Unterfangen und wir haben unser Herzblut in jeden Schritt gesteckt - von den ersten thematischen Skizzen bis zu den finalen Orchesteraufnahmen. Wir hoffen wirklich, dass die Fans die Musik genauso geniessen werden, wie wir es geliebt haben, sie zu erschaffen."

Alexis Smith und Joe Henson