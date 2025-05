Assassin's Creed Shadows: Patch 1.0.4 vorgestellt

Ubisoft hat Patch 1.0.4 für "Assassin's Creed Shadows" in Aussicht gestellt. Dieser erscheint bereits heute.

Praktischerweise erfahren wir auch, was sich mit Patch 1.0.4 für "Assassin's Creed Shadows" ändert. Die wichtigste Neuerung ist dabei das Story Pack namens "The Works of Luis Frois". Zudem wurden zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen an dem Action-Adventure vorgenommen. Sämtliche Details dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

In "Assassin's Creed Shadows" entdecken wir die fesselnde offene Spielwelt des feudalen Japans, von spektakulären Burgstädten und belebten Häfen bis hin zu friedlichen Schreinen und idyllischen Landschaften. Wir erleben Abenteuer bei unbeständigem Wetter, zu wechselnden Jahreszeiten und in Umgebungen, die auf uns reagieren.

"Assassin's Creed Shadows" erschien am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC.