Releasedatum für Switch-2-Version DLC enthüllt

Erst vor wenigen Monaten wurde auch Nintendos Switch 2 mit dem aktuellen Ableger der beliebten „Assassin’s Creed“-Reihe bedacht. Damit ist „Assassin’s Creed Shadows“ neben der PlayStation, der Xbox Series X|S und dem PC auch für Nintendos neueste Hybrid-Konsole erhältlich. Nun wurde bekannt gegeben, wann der DLC für die Switch-2-Version veröffentlicht wird.

Ab dem 10. März dürfen sich angehende Ninja-Kämpferinnen und -Kämpfer gemeinsam mit Yasuke und Naoe in neue Abenteuer stürzen. Der Zusatzinhalt hört auf den klangvollen Namen „Claws of Awaji“ und soll bis zu zehn zusätzliche Spielstunden bieten. Als Schauplätze dienen unter anderem die Küstenregion rund um Osaka sowie die geheimnisvolle japanische Insel Awaji.

Dort warten neue Feinde und zahlreiche Aufgaben auf das dynamische Duo, das eigentlich auf der Suche nach verschollenen Artefakten ist. Neben neuen Waffen können zudem zusätzliche Fähigkeiten, Ausrüstungsgegenstände sowie verschiedene Boni für beide Charaktere freigeschaltet und entdeckt werden.

Wie bereits erwähnt, ist „Assassin’s Creed Shadows“ neben der Nintendo-Switch-2-Fassung auch für PC, PlayStation und Xbox im Handel erhältlich.