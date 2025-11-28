Assassin's Creed Shadows: Details zur Switch-2-Fassung

Wie wir schon länger wissen, wird "Assassin's Creed Shadows" im Dezember auch für Switch 2 erscheinen. Auf einige noch offene Fragen zu der Portierung hat Ubisoft jetzt Antworten gegeben.

So erklärt Ubisoft zunächst, dass "Assassin's Creed Shadows" auf Switch 2 alle bisher veröffentlichten Updates enthalten wird. Auch künftig ist angedacht, sämtliche Plattformen gleichzeitig damit zu versorgen.

Jetzt aber der spannendere Teil, nämlich die technische Seite. Generell peilt Ubisoft sowohl im stationären als auch im tragbaren Modus stabile 30 Bilder pro Sekunde für die Switch-2-Umsetzung von "Assassin's Creed Shadows" an. Dafür musste mitunter ordentlich am Code gefeilt werden.

Im Sinne der Performance musste man zudem grundsätzlich einige Stellschrauben anziehen, aber man wird am Ende ein Spielerlebnis bieten, dass den übrigen Versionen möglichst nah ist. DLSS wird im stationären Modus ebenfalls unterstützt, genauso wie HDR und VRR im Handheld-Modus.

"Assassin's Creed Shadows" erschien am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Portierung folgt am 2. Dezember.