Assassin's Creed Shadows: Gameplay aus der Switch-2-Umsetzung

Ab heute ist "Assassin's Creed Shadows" bekanntlich auch für Switch 2 erhältlich. Ein aktuell die Runde machendes ausführliches Gameplayvideo aus der Portierung könnte die Kaufentscheidung für einige Spieler eventuell leichter machen.

Hier wird uns nämlich 35 Minuten lang gezeigt, was spielerisch und inhaltlich von der Switch-2-Version von "Assassin's Creed Shadows" zu erwarten ist. Dabei wurden sämtliche Facetten des Action-Adventures berücksichtigt und wir sehen auch, dass das Action-Adventure den Sprung auf Nintendos aktuellste Hybridkonsole offenbar gut verkraftet hat.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Ubisoft technische Details zur Switch-2-Fassung von "Assassin's Creed Shadows" verraten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Assassin's Creed Shadows" erschien bereits am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC.