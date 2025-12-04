Assassin's Creed Shadows: Technik-Analyse zur Switch-2-Umsetzung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite der Switch-2-Version von "Assassin's Creed Shadows" befasst. Resultat ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Assassin's Creed Shadows" auf der Switch 2 genauer analysiert. Dabei kann der Handheld-Modus überzeugen während bei der stationären Variante noch einige Optimierungen vorgenommen werden sollten. So gibt es hier etwa Probleme bei der Bildrate.

Bereits im November hatte Ubisoft einige technische Details zur Switch-2-Portierung von "Assassin's Creed Shadows" verraten. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Assassin's Creed Shadows" erschien am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Portierung folgte vorgestern.