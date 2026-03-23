Assassin's Creed Shadows: Übernahme zentraler Technologien für weitere Teile

Ubisoft hat jetzt in Person von Art Director Thierry Dansereau erklärt, dass man zentrale Technologien aus "Assassin's Creed Shadows" für weitere Teile der Reihe übernehmen möchte. Er gab gleichzeitig auch einen ungefähren Überblick, um welche es sich dabei unter anderem handelt.

So erklärt Dansereau, dass vor allem "Ray-Traced Blobal Illumination" und das Atmos-Wettersystem aus "Assassin's Creed Shadows" in Zukunft eine grössere Rolle spielen sollen. Diese zwei Systeme hätten nämlich massgeblich zur Darstellung des historischen Japans beigetragen.

Zudem seien auch Verbesserungen bei Parkour, Stealth und Kampfsystemen erzielt worden. Mehrere technische Ansätze aus dem Projekt sollen deshalb langfristig als Grundlage für kommende Titel dienen.

"Assassin's Creed Shadows" erschien am 20. März 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Portierung folgte am 2. Dezember 2025.