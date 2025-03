Assassin's Creed Shadows übertrifft vorherige Teile

Ubisoft hat natürlich mittlerweile auch erste Zahlen zu "Assassin's Creed Shadows" vorgelegt. So konnte man bei den Spielerzahlen einige Vorgänger übertreffen.

Konkret erreichte "Assassin's Creed Shadows" innerhalb der ersten beiden Tage nach dem Launch über zwei Millionen Spieler. Damit lag man diesbezüglich höher als noch bei "Assassin's Creed Origins" und "Assassin's Creed Odyssey". "Assassin's Creed Valalla" wird in diesem Kontext nicht erwähnt, aber hier herrschten besondere Bedingungen, da es im November 2020, also mitten in der weltweiten Corona-Pandemie, veröffentlicht wurde.

In "Assassin's Creed Shadows" entdecken wir die fesselnde offene Spielwelt des feudalen Japans, von spektakulären Burgstädten und belebten Häfen bis hin zu friedlichen Schreinen und idyllischen Landschaften. Wir erleben Abenteuer bei unbeständigem Wetter, zu wechselnden Jahreszeiten und in Umgebungen, die auf uns reagieren.

"Assassin's Creed Shadows" erschien am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC.