Ungefährer Umfang von Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft hat in Person von Creative Director Jonathan Dumont verraten, wie lange wir ungefähr mit "Assassin’s Creed Shadows" beschäftigt sein werden. Demnach sollten wir genügend Zeit für das Action-Adventure einplanen, aber das dürfte ja keine Überraschung sein.

Konkret hat die Hauptkampagne von "Assassin’s Creed Shadows" einen Umfang von etwa 30 bis 40 Stunden. Wer auch die Nebenaufgaben erfolgreich erledigen will, sollte etwa die doppelte Spielzeit einplanen. Wenn diese Angaben am Ende zutreffen, würde man nicht ganz den Umfang des direkten Vorgängers, also "Assassin's Creed Valhalla", erreichen.

In "Assassin's Creed Shadows" entdecken wir die fesselnde offene Spielwelt des feudalen Japans, von spektakulären Burgstädten und belebten Häfen bis hin zu friedlichen Schreinen und idyllischen Landschaften. Wir erleben Abenteuer bei unbeständigem Wetter, zu wechselnden Jahreszeiten und in Umgebungen, die auf uns reagieren.

"Assassin's Creed Shadows" erscheint am 20. März für PS5, Xbox Series X und den PC.