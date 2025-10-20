Assetto Corsa Rally für PC angekündigt

Publisher 505 Games und dire beiden Entwickler Kunos Simulazioni und Supernova Games Studios haben "Assetto Corsa Rally" für den PC enthüllt. Einen ersten Trailer dazu hatte man auch im Gepäck.

Bei "Assetto Corsa Rally" handelt es sich um eine detailgetreue Rallye-Simulation, die Präzision und Herausforderung bietet. Mit 3D-Laserscans von Etappen und Autos, Beifahrer-Unterstützung und dynamischen Bedingungen bietet der Titel ein forderndes, immersives Erlebnis, bei dem jede Sekunde am Steuer zählt.

Der Early Access von "Assetto Corsa Rally" startet bereits am 13. November und soll etwa 18 Monate lang dauern. Zunächst werden darin zehn Autos, vier Strecken und fünf Spielmodi geboten, wobei sich das Angebot natürlich stetig erweitert. Die Rennen können sowohl online als auch offline ausgetragen werden.

Die Vollversion von "Assetto Corsa Rally" hat bisher noch keinen Releasetermin.